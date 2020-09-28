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Живоглядов о доверии Николича: «Это важно, совсем другое настроение»

00:57
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в разговоре с «СЭ» рассказал о победном дерби с ЦСКА (1:0) и стабильном месте в основе железнодорожников.

— Как «Локомотиву» удалось сдержать Влашича в игре с ЦСКА?

— Влашич — один из основополагающих игроков ЦСКА в атаке. Индивидуально очень сильный футболист. Мы хорошо взаимодействовали в обороне — это не позволило ему создать что-либо у наших ворот.

— «Локомотив» мало забивает. Это проблема?

— Мы выигрываем, набираем очки. Это самое главное.

— В концовке матча, когда готовились вбросить аут, Гончаренко вас приобнял и что-то сказал. Что это было?

— В шутку сказал: «Давай быстрее вводи мяч» — что-то в этом роде. Михалыча я давно знаю (Живоглядов играл под руководством Гончаренко в «Уфе» — Прим. «СЭ»), рад был его видеть, очень хорошо и тепло к нему отношусь. Можно сказать, это было наше дружеское приветствие.

— В этом сезоне вам гораздо больше доверяют. Как себя ощущаете?

— Конечно, когда чаще играешь, тренер тебе доверяет, ты это чувствуешь. Это важно, совсем другое настроение. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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