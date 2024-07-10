Газинский: «Я навсегда черно-зеленый»
Полузащитник Юрий Газинский одной фразой объяснил подписание нового контракта с «Краснодаром».
«Я навсегда черно-зеленый», — приводит слова футболиста пресс-служба «быков» в социальных сетях.
Также «Краснодар» опубликовал видеоролик с нарезкой лучших голов и передач Газинского, в концовке которого он произносит те же слова на стадионе перед болельщиками при расставании с командой в 2022 году.
Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он провел 8 матчей за «Урал», а большую часть чемпионата восстанавливался после травмы плеча. Газинский покинул екатеринбуржцев по окончании срока контракта.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
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|0
|0
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|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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