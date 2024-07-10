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Газинский: «Я навсегда черно-зеленый»

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Полузащитник Юрий Газинский одной фразой объяснил подписание нового контракта с «Краснодаром».

«Я навсегда черно-зеленый», — приводит слова футболиста пресс-служба «быков» в социальных сетях.

Также «Краснодар» опубликовал видеоролик с нарезкой лучших голов и передач Газинского, в концовке которого он произносит те же слова на стадионе перед болельщиками при расставании с командой в 2022 году.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он провел 8 матчей за «Урал», а большую часть чемпионата восстанавливался после травмы плеча. Газинский покинул екатеринбуржцев по окончании срока контракта.

Юрий Газинский
ФК Краснодар
ФК Урал
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12
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