Газинский: «Я навсегда черно-зеленый»

Полузащитник Юрий Газинский одной фразой объяснил подписание нового контракта с «Краснодаром».

«Я навсегда черно-зеленый», — приводит слова футболиста пресс-служба «быков» в социальных сетях.

Также «Краснодар» опубликовал видеоролик с нарезкой лучших голов и передач Газинского, в концовке которого он произносит те же слова на стадионе перед болельщиками при расставании с командой в 2022 году.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он провел 8 матчей за «Урал», а большую часть чемпионата восстанавливался после травмы плеча. Газинский покинул екатеринбуржцев по окончании срока контракта.