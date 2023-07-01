Жиго: «Помню свой первый день в Москве. Глушаков меня тепло поприветствовал»
Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о бывшем одноклубнике Денисе Глушакове.
«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И, когда я против него играл, мы постоянно разговаривали.
Сейчас с ним не переписываемся. Но мы поговорили, когда я в последний раз играл против него. Он тогда был в «Химках», — цитирует Sport24 Жиго.
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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