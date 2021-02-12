Жена Зинченко прокомментировала скандал с интимным видео Дзюбы
Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, поделилась мнением о скандале с интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Ты видишь ситуацию с Дзюбой, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Я считаю, что публичные люди должны понимать, что сейчас, к сожалению, такое время, что все телефоны, айклауды, почта — все это взламывается, если тебе хотят причинить неприятности. Это дело пары часов. На моем телефоне нет ни одной обнаженной фотографии. Есть только в купальнике.
Осуждаю ли я Дзюбу? Нет. Это его личная жизнь. Человек что хочет, то и делает. Это его право, его выбор, как проводить свободное время перед игрой. Если это ему помогает, то пожалуйста. Я осуждаю то, что такие вещи стают предметом общего обозрения. Считаю, что это неправильно".
7 ноября 2020 года по интернету начало распространяться интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?t=4864&v=pD5fX0mj8u4&feature=youtu.be
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