Жена Зинченко прокомментировала скандал с интимным видео Дзюбы

Влада Седан, супруга защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, поделилась мнением о скандале с интимным видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Ты видишь ситуацию с Дзюбой, — сказала Седан в интервью каналу «Вацко Live» на Youtube. — Я считаю, что публичные люди должны понимать, что сейчас, к сожалению, такое время, что все телефоны, айклауды, почта — все это взламывается, если тебе хотят причинить неприятности. Это дело пары часов. На моем телефоне нет ни одной обнаженной фотографии. Есть только в купальнике.

Осуждаю ли я Дзюбу? Нет. Это его личная жизнь. Человек что хочет, то и делает. Это его право, его выбор, как проводить свободное время перед игрой. Если это ему помогает, то пожалуйста. Я осуждаю то, что такие вещи стают предметом общего обозрения. Считаю, что это неправильно".

7 ноября 2020 года по интернету начало распространяться интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.