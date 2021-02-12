РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ протестирует систему идентификации болельщиков после возобновления сезона

18:29

Система идентификации болельщиков на матчах российской премьер-лиги заработает в тестовом режиме в первых весенних турах чемпионата, сообщает Metaratings.ru.

Большая часть клубов РПЛ подписали договор, система заработает на стадионах в добровольном порядке. Финансовую сторону вопроса решит один из партнеров чемпионата.

Под Fan ID будет разработано приложение, где болельщики будут регистрироваться, чтоб попасть на стадион. Также через приложение можно будет купить билеты на любую игру РПЛ и получить скидки на билеты или клубную атрибутику. Зрители, желающие протестировать систему уже сейчас, получат приоритетный вход на стадион.

Ожидается, что к началу следующего сезона, когда будет принят соответствующий закон, идентификация болельщиков станет обязательной.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/sistema-identifikatsii-bolelshchikov-na-matchakh-rpl-zarabotaet-v-testovom-rezhime-posle-restarta-se/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир