РПЛ протестирует систему идентификации болельщиков после возобновления сезона
Система идентификации болельщиков на матчах российской премьер-лиги заработает в тестовом режиме в первых весенних турах чемпионата, сообщает Metaratings.ru.
Большая часть клубов РПЛ подписали договор, система заработает на стадионах в добровольном порядке. Финансовую сторону вопроса решит один из партнеров чемпионата.
Под Fan ID будет разработано приложение, где болельщики будут регистрироваться, чтоб попасть на стадион. Также через приложение можно будет купить билеты на любую игру РПЛ и получить скидки на билеты или клубную атрибутику. Зрители, желающие протестировать систему уже сейчас, получат приоритетный вход на стадион.
Ожидается, что к началу следующего сезона, когда будет принят соответствующий закон, идентификация болельщиков станет обязательной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/sistema-identifikatsii-bolelshchikov-na-matchakh-rpl-zarabotaet-v-testovom-rezhime-posle-restarta-se/
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