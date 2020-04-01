Жена Шюррле показала, как побрила своего мужа налысо

Супруга полузащитника «Спартака» Андре Шюррле — Анна Шарипова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 29-летнего немецкого футболиста показала, как побрила налысо своего мужа.

Ранее хавбек «Спартака» опубликовал фотографию с семьей. Игрок красно-белых вернулся в Германию.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал три результативные передачи.