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Жена Шюррле показала, как побрила своего мужа налысо

21:29
Андре Шюррле и Анна Шарипова. Фото instagram.com
Андре Шюррле и Анна Шарипова. Фото instagram.com
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Супруга полузащитника «Спартака» Андре Шюррле — Анна Шарипова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 29-летнего немецкого футболиста показала, как побрила налысо своего мужа.

Ранее хавбек «Спартака» опубликовал фотографию с семьей. Игрок красно-белых вернулся в Германию.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал три результативные передачи.

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