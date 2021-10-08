Жена Оздоева назвала чертями дагестанцев, избивших пассажира в метро
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Маргарита Оздоева, жена полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, осудила дагестанцев, избивших пассажира в метро. Инцидент произошел в Москве.
Жена Оздоева назвала чертями дагестанцев, избивших русского парня в метро pic.twitter.com/1P9KJ2sFMC— Руслан Абушкин (@abushkin2) October 7, 2021
«Общество, в котором мы живем, — написала Оздоева в stories Instagram. — Приставали к девушкам в вагоне метро. Для меня это не люди, это просто черти».
Инцидент произошел 4 октября: трое дагестанцев оскорбили в метро девушку, за которую заступился один из пассажиров. Подозреваемых задержали, пострадавший находится в больнице с переломами носа и костей лица.
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