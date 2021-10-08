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Жена Оздоева назвала чертями дагестанцев, избивших пассажира в метро

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Маргарита Оздоева. Фото vk.com.
Маргарита Оздоева. Фото vk.com.
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Маргарита Оздоева, жена полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, осудила дагестанцев, избивших пассажира в метро. Инцидент произошел в Москве.

«Общество, в котором мы живем, — написала Оздоева в stories Instagram. — Приставали к девушкам в вагоне метро. Для меня это не люди, это просто черти».

Инцидент произошел 4 октября: трое дагестанцев оскорбили в метро девушку, за которую заступился один из пассажиров. Подозреваемых задержали, пострадавший находится в больнице с переломами носа и костей лица.

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Евгений Петров все материалы автора

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