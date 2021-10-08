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Азмун может сменить Ляказетта в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» может приобрести Азмуна из «Зенита»
09:23
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, информирует Goal со ссылкой на Onze Mondial.

Как отмечается, 26-летний иранец может заменить 30-летнего Александра Ляказетта, который летом 2022 года станет свободным агентом. Контракт Азмуна с «Зенитом» также истекает следующим летом.

В этом сезоне Азмун провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. У Ляказетта 4 матча, 2 гола и 1 голевой пас.

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