Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Турции сообщили об интересе «Галатасарая» к форварду «Спартака» Ларссону

00:18
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Интерес к форварду «Спартака» Джордану Ларссону проявляет «Галатасарай», сообщает Takvim.

Источник указывает, что швед может статья заменой для Мбайе Дьяня, который, возможно, продолжит карьеру в другом европейском чемпионате. Футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер Фатих Терим.

24-летний нападающий в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативных действий у него пока не было. Контракт игрока истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Завтра ФХР назовет имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Мы знаем, кто это должен быть
3
4