В Турции сообщили об интересе «Галатасарая» к форварду «Спартака» Ларссону

Интерес к форварду «Спартака» Джордану Ларссону проявляет «Галатасарай», сообщает Takvim.

Источник указывает, что швед может статья заменой для Мбайе Дьяня, который, возможно, продолжит карьеру в другом европейском чемпионате. Футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер Фатих Терим.

24-летний нападающий в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативных действий у него пока не было. Контракт игрока истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.