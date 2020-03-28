Жена Кокорина показала, как ее сын тренируется в форме «Барселоны»
15:10
Супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина — Дарья Валитова — сняла на видео и выложила в Instagram тренировку маленького сына Майкла.
Мальчик занимался с игрушечной гантелей в форме «Барселоны». Видео опубликовано в аккаунте сына Майкла, который ведет супруга футболиста.
Дарья и Александр вместе с 2014 года. Майкл родился 4 июня 2017-го.
Сын Кокорина тренируется в форме «Барселоны» pic.twitter.com/3TPqKRHXOV— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 28, 2020
В текущем сезоне 29-летний Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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