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Жена Кокорина показала, как ее сын тренируется в форме «Барселоны»

15:10
Александр Кокорин, Дарья Валитова и Майкл. Фото instagram.com
Александр Кокорин, Дарья Валитова и Майкл. Фото instagram.com
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Супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина — Дарья Валитова — сняла на видео и выложила в Instagram тренировку маленького сына Майкла.

Мальчик занимался с игрушечной гантелей в форме «Барселоны». Видео опубликовано в аккаунте сына Майкла, который ведет супруга футболиста.

Дарья и Александр вместе с 2014 года. Майкл родился 4 июня 2017-го.

В текущем сезоне 29-летний Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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