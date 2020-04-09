«Зенит» запускает еженедельную доставку продуктов для болельщиков

«Зенит» организует бесплатную доставку продуктовых наборов для держателей сезонных абонементов двух категорий: болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Первые продуктовые наборы доставят болельщикам 10 апреля с соблюдением всех мер безопасности и с бесконтактной передачей. Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля. Период доставки могут увеличить, если для граждан старше 65 лет продлят режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Продуктовая корзина составлена на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения.

Неделю назад клуб запустил доставку продуктовых наборов для ветеранов футбольного клуба «Зенит» старше 65 лет. Так, наборы уже были доставлены Алексею Стрепетову, Владимиру Савину, Вадиму Храповицкому, Василию Данилову, Михаилу Лохову и другим.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список