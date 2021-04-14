«Уфа» разгромила «Тамбов» в матче молодежного первенства

«Уфа» разгромно обыграла «Тамбов» в матче 21-го тура молодежного первенства — 6:0.

В составе уфимцев дублем отличился форвард Константин Ковальчук, по одному голу забили защитники Тургай Мохбалиев и Илья Шудров, полузащитник Артем Пикарев и нападающий Евгений Егоров.

«Уфа» возглавляет таблицу группы вылета молодежного первенства с 28 очками в 21 матче, «Тамбов» идет на шестой строчке с 17 очками в 20 играх.

Молодежные команды

21-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 6:0 (0:0)

Голы: Ковальчук, 47 — с пенальти (1:0). Мохбалиев, 51 — с пенальти (2:0). Ковальчук, 55 (3:0). Пикарев, 76 (4:0). Шудров, 86 (5:0). Егоров, 88 (6:0).

Судья: Матвеев (Москва).

14 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».