«Зенит» — «Уфа»: Ракицкий выйдет на поле впервые с августа
15:40
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе хозяев появится защитник Ярослав Ракицкий, который в прошлый раз появлялся на поле в матче против «Локомотива» (0:0), который состоялся 30 августа.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мостовой, Мусаев, Ригони.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Сысуев, Жамалетдинов, Агаларов, Гиоргобиани.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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