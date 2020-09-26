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«Зенит» — «Уфа»: Ракицкий выйдет на поле впервые с августа

15:40
Ярослав Ракицкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ярослав Ракицкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе хозяев появится защитник Ярослав Ракицкий, который в прошлый раз появлялся на поле в матче против «Локомотива» (0:0), который состоялся 30 августа.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мостовой, Мусаев, Ригони.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Сысуев, Жамалетдинов, Агаларов, Гиоргобиани.

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