«Зенит» — «Уфа»: Дзюба забил 183-й гол в зачет «Клуба 100». До Павлюченко — 6 мячей
17:12
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поразил ворота «Уфы» в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ, сделав счет 2:0. Это 183-й гол Дзюбы в зачет «Клуба 100».
121 мяч форвард провел в чемпионате России, 13 — в Кубке страны, 22 — в еврокубках и 26 — за сборную России.
В «Клубе 100» Дзюба занимает четвертое место. Ближайший ориентир для него — Роман Павлюченко, который продолжает карьеру в клубе ПФЛ «Знамя» (голы низших лег не идут в зачет клуба). У него 189 точных ударов.
Первые два места занимают Александр Кержаков (233) и Олег Веретенников (207).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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