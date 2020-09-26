Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поразил ворота «Уфы» в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ, сделав счет 2:0. Это 183-й гол Дзюбы в зачет «Клуба 100».

121 мяч форвард провел в чемпионате России, 13 — в Кубке страны, 22 — в еврокубках и 26 — за сборную России.

В «Клубе 100» Дзюба занимает четвертое место. Ближайший ориентир для него — Роман Павлюченко, который продолжает карьеру в клубе ПФЛ «Знамя» (голы низших лег не идут в зачет клуба). У него 189 точных ударов.

Первые два места занимают Александр Кержаков (233) и Олег Веретенников (207).