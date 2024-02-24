Чистяков поделился мнением о шутках про «Зенит»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал, что думает о шутках про «Зенит», который покупает больше всех бразильцев в чемпионате России.

— Ха-ха, не знаю даже. Ни для кого не секрет же, что в команде много иностранцев, бразильцев. Клуб делает акцент на этот рынок. Если у них хорошо получается, значит, все делается правильно.

— Получается, у нас только «Зенит» может позволить себе закупаться бразильцами оптом.

— Почему? У «Краснодара», «Спартака», ЦСКА или «Динамо» денег, что ли, нет? Да, наверное, «Зенит» может больше. Но посмотрите другие чемпионаты: в Германии «Бавария» скупает всех, кто заиграл, в Англии — «Сити», в Испании — «Реал». Почти в каждой лиге есть такая команда, — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

На данный момент в «Зените» находятся девять бразильцев: форварды Педро и Артур, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, защитники Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес.