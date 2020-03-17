«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта

«Зенит» принял решение приостановить тренировки команды до 22 марта. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф российской премьер-лиги, о которой было объявлено сегодня.

В следующий раз команда соберется в тренировочном центре 22 марта. Перерыв в чемпионате продлится как минимум до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список