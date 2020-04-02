«Зенит» поддержит ветеранов клуба на самоизоляции

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что организует еженедельную доставку продуктовых наборов ветеранам клуба старше 65 лет.

Начиная с 3 апреля, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счет. В акции примут участие представители волонтерского центра сине-бело-голубых, которые помогут с упаковкой продуктовых наборов.

Состав продуктовой корзины будет определен на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.