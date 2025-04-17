«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с «Фенербахче»

«Зенит» и «Фенербахче» продлили соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

«Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины», — говорится в сообщении.

Клубы сотрудничают с марта 2023 года. С тех пор они провели несколько товарищеских матчей.

«Зенит» после 24 туров с 50 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Фенербахче» с 71 очком идет вторым в чемпионате Турции, уступая на три очка «Галатасараю».