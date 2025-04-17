«Локомотив» начал сотрудничество с лигой смешанных единоборств АСА

«Локомотив» сообщил о начале сотрудничества с лигой смешанных единоборств АСА.

Представители ACA посетили кубковый матч с «Ахматом», перед началом которого ознакомились с историей красно-зеленых на экскурсии по стадиону и клубному музею.

— «Локомотив» — это клуб с большой победной историей, и это нас объединяет. Мы всегда стремимся к новым вершинам. Наше партнерство открывает новые возможности для обеих сторон. Мы уверены, что совместная работа позволит не только укрепить наши связи, но и привлечь больше людей к спорту, — сказал президент ACA Магомед Бибулатов.