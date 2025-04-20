«Зенит» и «Химки» встретятся в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи петербуржцев и химчан. Основные события игры «Зенит» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ», трансляция начинается за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне федерального телеэфира.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» с 50 очками делит третье место с выигравшим вчера «Спартаком» и вернется на вторую строчку, если наберет очки против химчан. У лидера чемпионата «Краснодара» после победы в субботу — 55 очков. «Химки» с 23 очками располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы.