Жуков: «Уход Соболева — это не потеря для «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о физической готовности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Посмотрите, в какой он сейчас форме. Ушел Соболев и ушел, не держать же его насильно в клубе. Его поведение после перехода не хочу обсуждать. Я давно с ним попрощался. Уход Соболева — это не большая потеря для «Спартака». У нас хорошо смотрится Угальде. Может быть, сейчас Шамар Николсон заиграет наконец-то», — сказал Жуков «СЭ»

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.