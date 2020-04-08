Зелимхан Бакаев: «Подготовка идет сумасшедшим образом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram рассказал о тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

- Подготовка идет сумасшедшим образом. Работаем каждый день. Да, я каждый день тренируюсь. Провожу время дома. Саня Селихов готовится. Скоро будет в общей группе. Ждем его в команде, — подчеркнул Бакаев. — Здоровье нормально. Да было сотрясение, ничего такого серьезного. На последних тренировках я уже был без шлема.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 446 242 человек. Умерших — 83 149, выздоровевших — 308 146. В России, по данным Роспотребнадзора, 8 672 случая заражения, 63 человека умерли, выздоровело — 580.