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Зелимхан Бакаев назвал топ-6 своих лучших голов в карьере: один из них — ЦСКА

19:10
Зелимхан Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал новые видео в своем Instagram. 23-летний россиянин показал подписчикам подборку из шести лучших голов в его карьере.

В подборку вошел забитый мяч в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2). Встреча прошла 4 марта 2020-го.

«Топ-6 ярких голов в моей карьере. Делитесь в комментариях, какой или какие из них, на ваш взгляд, самые-самые?» — подписал видео Бакаев.

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