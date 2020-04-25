Зелимхан Бакаев назвал топ-6 своих лучших голов в карьере: один из них — ЦСКА
19:10
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал новые видео в своем Instagram. 23-летний россиянин показал подписчикам подборку из шести лучших голов в его карьере.
В подборку вошел забитый мяч в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2). Встреча прошла 4 марта 2020-го.
«Топ-6 ярких голов в моей карьере. Делитесь в комментариях, какой или какие из них, на ваш взгляд, самые-самые?» — подписал видео Бакаев.
Опрос
проголосовало: 8051Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020