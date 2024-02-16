Ловчев отреагировал на информацию о том, что Квинси Промес объявлен мировой розыск

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес объявлен мировой розыск.

«Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально — так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат форварду «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 21 матч, в которых отличился 8 голами и 8 результативными передачами.