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16 февраля, 14:50

Ловчев — о ситуации с Промесом: «Ничего плохого он для «Спартака» не делал»

Ловчев отреагировал на информацию о том, что Квинси Промес объявлен мировой розыск
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес объявлен мировой розыск.

«Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесемся нормально — так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат форварду «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 21 матч, в которых отличился 8 голами и 8 результативными передачами.

Евгений Ловчев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
32
47
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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