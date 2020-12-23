«Локомотив» объявил о новом составе совета директора клуба

«Локомотив» на официальном сайте огласил состав нового совета директоров клуба.

В состав совета вошли бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, многолетний президент «Локо» Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник назван председателем совета директоров.

Ранее совет директоров «Локомотива» возглавлял Анатолий Мещеряков.

Также на совете директоров был избран новый гендиректор клуба. Им стал Владимир Леонченко, который сменит в этой должности Василия Кикнадзе.