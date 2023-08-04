Metaratings: Рябчук прошел обследование в «Спартаке» и подписал контракт на три года

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук успешно прошел медицинское обследование в «Спартаке» и заключил с клубом трехлетний контракт, сообщает Metaratings.ru.

Ранее информировалось, что московский клуб заплатит за 25-летнего игрока 6 миллионов евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.