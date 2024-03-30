Бальбуэна отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»
Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».
«Мы не знали, что произошло. Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей — это нечто сложное. Из-за уважения к жертвам и их семьям было принято решение не проводить матч со сборной России. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошел с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить.
Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было. Место, где все произошло, относится к разряду тех, которые мы можем посещать: магазины, рестораны. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте. Повторюсь, во многих странах происходили теракты. Очень сложно никогда не знать, где ты можешь быть в безопасности, но нужно двигаться дальше", — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
8
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
9
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5