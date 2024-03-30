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Сегодня, 10:45

Бальбуэна отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

«Мы не знали, что произошло. Только из социальных сетей узнали информацию. Ситуация сложная и очень грустная. Смерть людей — это нечто сложное. Из-за уважения к жертвам и их семьям было принято решение не проводить матч со сборной России. Подобные ситуации относятся к разряду тех, которые выходят из-под контроля. Это может произойти не только в этой стране, подобные ситуации происходили и в ряде других европейских стран. Мир немного сошел с ума. Очень неприятно осознавать, что подобное может происходить.

Не беспокоился ли я из-за необходимости вернуться в Москву? Беспокойство было. Место, где все произошло, относится к разряду тех, которые мы можем посещать: магазины, рестораны. В наши дни никогда не можешь быть уверен в своей безопасности не только здесь, в любом месте. Повторюсь, во многих странах происходили теракты. Очень сложно никогда не знать, где ты можешь быть в безопасности, но нужно двигаться дальше", — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».

Источник: https://metaratings.ru/news/balbuena-mir-soshyol-s-uma-v-nashi-dni-nikogda-i-nigde-ne-mozhesh-byt-uveren-v-svoei-bezopasnosti-348527/
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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