«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил своего бывшего игрока Георгия Джикию с днем рождения.

21 ноября защитнику исполнился 31 год.

Джикия играл за красно-белых с 2017 по 2024 год. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

С сентября 2024 года футболист выступает за «Химки». В текущем сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах без результативных действий.