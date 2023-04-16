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Сегодня, 11:00

Орлов: «Дзюба по духу — не ленинградец, он был не свой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром-Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — приводит слова Орлова Sport24.

Форвард выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-16-orlov-dzyuba-po-dukhu-ne-leningradets-on-byl-ne-svoy-v-peterburge-nado-byt-kulturnym-blagorodnym-chelovekom
Артем Дзюба
Дмитрий Орлов
Футбол
ФК Зенит
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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