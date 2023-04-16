Орлов: «Дзюба по духу — не ленинградец, он был не свой»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром-Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой. Артем по духу — не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс — они прикипели к городу, их полюбил народ. Чтобы добиться расположения народа в Петербурге надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба — ярко выраженный эгоист. Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», — приводит слова Орлова Sport24.

Форвард выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.