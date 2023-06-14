Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: «Мележиков — нормальный управленец»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московского клуба.

«Ничего не хочу пожелать. Он приходил ко мне, когда-то я нанимал его на работу. Нормальный человек, исполнительный, больше ничего не хочу говорить. Он нормальный управленец», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.