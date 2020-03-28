Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о коронавирусе в Исландии

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» рассказал о реакции на коронавирус у себя на родине.

—Как коронавирус сказался на Исландии?

— Туда он пришел раньше. Забавно было слушать про туалетную бумагу, ведь ее начали скупать и в Исландии, но сейчас все уже спокойно.

— На вашей родине продолжают ходить в кинотеатры, чтобы согреться как это происходило ранее?

— В кино теперь особо не погреешься — сейчас туда одновременно пускают только по пять человек, а не по десять, как раньше. Супермаркеты и другие магазины открыты. Паники никакой нет. Надеюсь, в Москве будет так же, и люди не будут скупать весь хлеб и туалетную бумагу. Еды на всех хватит, и продукты продолжат поступать на полки. Нужно просто это осознать. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Хердура Магнуссона — здесь.