Зарема — о конфликте Абаскаля и Соболева: «Если серьезно, то все ожидаемо»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слухи о конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно? Если серьезно, то все ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и сотрудниками. Это классика. Неважно какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», — цитирует Sport24 Салихову.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.