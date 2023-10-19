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Сегодня, 01:21

Зарема — о конфликте Абаскаля и Соболева: «Если серьезно, то все ожидаемо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слухи о конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно? Если серьезно, то все ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с игроками, так и сотрудниками. Это классика. Неважно какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», — цитирует Sport24 Салихову.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588051-zarema-o-predpolagayemom-konflikte-soboleva-i-abaskalya-vse-ozhidayemo-klassika
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Игнатьев считает, что в этом сезоне в РПЛ более конкурентоспособная среда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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