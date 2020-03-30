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Задачки, взрывающие мозг и блинчики. Как Кержаков проводит время на карантине?

12:34

Бывший форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков показал, как проводит время с сыном во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Кержаков поделился заданием из школьной программы сына, подписав ее «Взорвите мозг», а также опубликовал видео, на котором он печет блины.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. Матчи РПЛ — до 10 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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