12:19 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Вместо рэпа слушаю День Победы"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

- Слушаю радио "Серебряный дождь" или "Монте-Карло", - цитирует Семина пресс-служба клуба. - Там хорошая отборная музыка. Рэп? Нет, я слушаю "День победы".

Ранее Семин сообщил о том, что в случае, если у красно-зеленых не получится приобрести необходимых новичков, команда будет использовать имеющийся резерв и доверять молодым ребятам.

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