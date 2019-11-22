Юрий Семин: «Нельзя не восхищаться Крыховяком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ над «Тамбовом» (3:2). Отдельно он отметил полузащитника Гжегожа Крыховяка, который оформил дубль.

— Матч был очень тяжелым, — цитирует Семина официальный сайт клуба. — Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы.

— Почему не играл Смолов?

— У него микроповреждение.

— Как вам стадион в Саранске?

— Стадион — фантастика. Вам нужно уделять внимание своей команде, чтобы она играла в высшем дивизионе. Думаю, глава республики знает, что «Мордовия» собирала много зрителей и на старой арене, а теперь сам бог велел сделать хорошую команду.

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Тамбов — Локомотив