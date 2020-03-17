Юрий Семин: «Надо победить коронавирус, и продолжить чемпионат на радость болельщикам»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о приостановке РПЛ и переносе Евро-2020 на 2021 год.

— Решение не обсуждается, — заявил Семин. — Оно принято в интересах всех граждан — болельщиков и футболистов. Сложилась такая ситуация, и на нее быстро и правильно отреагировали. Нам нужно пересмотреть свои тренировочные планы. Либо каждому игроку раздадим индивидуальные планы, либо будем собираться в Баковке. Многое будет зависеть рекомендаций соответствующих организаций, которые отвечают за здоровье людей и страны. Мы поддерживаем и будем реагировать на это.

— Леонид Федун предлагал закончить чемпионат, и признать «Зенит» победителем. «Локомотив» бы попал в Лигу чемпионов. Вы на это согласны?

— Никто не знает, что будет дальше — возобновится чемпионат или нет. Я — за то, чтобы все победили эту болезнь, и чемпионат продолжился на радость болельщикам. Тем более, пошло много хороших матчей, игроки набрали хорошие кондиции и довели сезон до конца.

— Евро-2020 перенесли на 2021 год. Как это повлияет на наш футбол?

— Реакция на все происходящее — правильная. ФИФА, УЕФА, лиг, руководителей нашей страны, а мы должны подчиниться и двигаться дальше. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.