Юрий Семин: "Если Смолов будет в хороших кондициях, сыграет больше"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии Федора Смолова и защитников Хеведеса, Кверквелии и Живоглядова.

- Как оцените состояние Смолова, который пропустил один матч и в следующих выходил лишь на замену?

- После Суперкубка у Федора было повреждение, он долгое время не тренировался. Сейчас он в общей группе. Все зависит от самого Смолова. Будут хорошие кондиции, будет играть больше времени и постоянно.

- Как обстоят дела с Хеведесом и Кверквелией?

- Оба занимаются в общей группе. Но есть определенные проблемы - все-таки они подготовительный этап провели не полностью. И должны в физическом состоянии догнать ту группу.

- А Живоглядов?

- Он тренируется, дальше жизнь покажет. (Юлия Яковлева)

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