Юрий Матвеев: «Стандарты — бич «Урала». Работы непочатый край»
10 августа 2020, 19:43
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о причинах поражения своей команды в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).
«Голы пропущены из-за потери концентрации? Думаю, что да, — сказал Матвеев в эфире телеканала Матч премьер». — Подавали угловой — получаем контратаку. Элементарные ошибки. Наш бич — стандарты.
Работы непочатый край. Есть над чем работать. У нас очень медленно ходил мяч. Не могли вскрыть оборону «Динамо». Зацепиться практически не за что было. Замены? Сложно войти в такую игру. Ребята очень старались".
В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
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