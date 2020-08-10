Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о причинах поражения своей команды в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:2).

«Голы пропущены из-за потери концентрации? Думаю, что да, — сказал Матвеев в эфире телеканала Матч премьер». — Подавали угловой — получаем контратаку. Элементарные ошибки. Наш бич — стандарты.

Работы непочатый край. Есть над чем работать. У нас очень медленно ходил мяч. Не могли вскрыть оборону «Динамо». Зацепиться практически не за что было. Замены? Сложно войти в такую игру. Ребята очень старались".

В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.