Иван Игнатьев — о возможном переходе в «Хапоэль»: «Все узнаете летом»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своем возможном переходе в «Хапоэль».

«Интерес «Хапоэля»? Все узнаете летом, когда откроется трансферное окно. Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Мое дело — тренироваться и играть в футбол», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Игнатьев перешел в «Локомотив» летом 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 24 матча за «Локомотив», забил 5 голов и отдал две результативные передачи.