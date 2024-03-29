Дьяков: «Уверен, что Мусаев в «Краснодаре» за короткий срок не успеет перестроить команду»
Экс-защитник нескольких клубов РПЛ Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом». Также он высказался о чемпионской гонке.
«Ну, конечно, победа в этом матче для «Динамо» важна. Тут уже, по сути, чемпионат приближается к финишной прямой. Не так много матчей осталось, поэтому сейчас каждое очко на вес золота. «Динамо» в борьбе за чемпионство, а «Ростов», наверное, как идет в середине таблицы, так там и закончит. Поэтому, конечно, «динамовцы» должны быть более мотивированы. Но стоит отметить, что после матчей сборных зачастую скомканные матчи получаются даже у топовых команд. Не самое лучшее качество игры показывают, и не всегда команды добиваются нужного результата. Поэтому после вот этих пауз игры обычно даются нелегко.
Что касается чемпионской гонки, однозначно, «Динамо» сильнее «Краснодара» и в плане игры, и в плане того, что сейчас в «Краснодаре» поменялся тренер. Ивич и Мусаев — это абсолютно два разных тренера с разными стилями игры. Поэтому я уверен, что Мусаев за короткий срок не успеет перестроить команду. Я думаю, что «Краснодар» сейчас ждет много потерянных очков. Поэтому по мне «Динамо» сильнее, и шансов у него больше. Плюс у «Динамо», конечно же, скамейка длинная, очень большая обойма футболистов, которые могут выйти и отыграть на хорошем уровне. «Краснодар» такой обоймой не обладает», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дьякова.
Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в пятницу, 29 марта. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5