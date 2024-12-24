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Йован Танасиевич оценил прогресс «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Сергей Ярошенко
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Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил прогресс «Спартака» в первой части сезона РПЛ-2024/25.

«Спартак» неплохо начал, но потом Станкович перестроил игру на два нападающих, и результат ушел. Хорошо, что тренер вернулся на основную схему, которую он использовал изначально. И последние шесть туров перед паузой просто супер. У них классный состав, странно было бы не видеть их в числе лидеров. Вопрос был разве в том, кто будет более стабилен, кто закончит выше, а кто ниже», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Также он подчеркнул, что победы московского клуба в последних шести матчах можно объяснить появлением уверенности у игроков, которой раньше им не хватало, и умением Станковича найти идеальные сочетания между футболистами.

По итогам осенне-зимней части сезона РПЛ «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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