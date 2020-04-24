Йиранеку уже надоела самоизоляция

Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек в интервью «Известиям» признался, что уже устал от самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

— Как в Чехии складывается ситуация с коронавирусом?

— У нас все стало получше. Но это такая сложная ситуация, что никто вообще не знает, что будет на следующей неделе. Если завтра открыть все магазины и разрешить всем выходить на улицу, то, возможно, ситуация снова начнет ухудшаться. А так, потихоньку всё идет к лучшему.

— Насколько сложно вам продолжать придерживаться режима самоизоляции?

— Все это длится очень долго — уже надоело. Но нужно выполнять те требования, которые приняло наше государство. Надеюсь, скоро всё закончится и потихоньку будут разрешать больше вещей, которые сейчас под запретом.

— Многие говорят, что самоизоляция открыла возможности для дел, которые раньше приходилось откладывать...

— Возможно, сейчас у людей есть время отдохнуть, подумать о каких-то вещах, на которые не хватало времени раньше. Но когда это продолжается так долго, то все надоедает. Каждый день похож на предыдущий, все одинаково. Это очень сложно.