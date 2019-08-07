Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном

Бывший защитник "Спартака" Мартин Йиранек рассказал "СЭ" о встрече с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

Ранее Цорн выложил в Instagram совместное фото с Йиранеком.

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам чешской "Славии" – это опорные полузащитники Алекс Крал и Томаш Соучек.

– В чем причина вашей встречи? - вопрос 40-летнему Йиранеку.

– Так как я провел много лет в "Спартаке", мне интересно было, как дела у команды, в каком направлении двигается клуб и так далее. Касались в основном бытовых вопросов.

– Появилась информация, что "Спартак" интересуется двумя чешским игроками пражской "Славии". Вы их агент?

– Я их знаю по чешской лиге, но не являюсь агентом.

– Вы консультировались по ним с Цорном?

– Нет. Повторюсь, касались общих вопросов по клубу и бытовых тем.

– Он предлагал вам работу в клубе?

– Я был бы рад, если бы оказался в "Спартаке" на какой-либо должности. Помню и ценю этот клуб. Но предложений не поступало.

– Как оцените потенциального новичка Алекса Крал? Он усилит "Спартак"?

– Раньше он был центральным защитником, но на этой позиции он особо не выделялся. В прошлом сезоне перешел в "Славию" и его поставили играть опорного полузащитника. Алекс очень хорошо провел все игры, в том числе в еврокубках. Интересный игрок с большим объемом работы. Ему всего 21 год, считаю, что у него есть большое будущее, надо только развиваться. Если "Спартак" интересуется им, считаю, это может быть хорошим вариантом на будущее.

– А по Томашу Соучеку что скажете?

– Его основная позиция – опорный полузащитник, он там больше всего матчей провел. Прошлый сезон стал для него лучшим и по статистике, и по игре. И сразу же им заинтересовались много клубов, в том числе из Европы.

Йиранек выступал за "Спартак" с 2004 по 2010 годы. Прошлый сезон провел в чешской команде "Олимпия". (Арман Мкртчян)

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