Цорн встретился с Йиранеком. Он знаком с агентом игрока "Славии"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн встретился с бывшим защитником красно-белых Мартином Йиранеком. Он выложил в соцсеть их совместное фото.

Цорн только что в инсте выложил - я правильно понимаю, что это Йиранек? Это как-то связано с Кралем? 👀🤔 pic.twitter.com/GspfD1cC6n — Гор Абрамян (@abragor_10) August 7, 2019

Отметим, что Йиранек знаком с чешским футбольным агентом Каролем Киселом, который представляет интересы защитника "Славии" Алекса Крала. Ранее "СЭ" сообщал, что 21-летний Крал входит в сферу интересов "Спартака". Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Также "Спартак" интересуется еще одним игроком "Славии" – полузащитником Томашем Соучеком. Стоимость 24-летнего чеха оценивается примерно в 7 миллионов евро.