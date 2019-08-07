"Спартак" заинтересован в двух игроках "Славии"

По информации "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к двум футболистам пражской "Славии". Это защитник Алекс Крал и полузащитник Томаш Соучек.

21-летний Краль провел за "Славию" 24 матча и отметился одним голом. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. На счету 24-летнего опорника Соучека – 135 игр за клуб, 29 голов и 11 результативных передач. Стоимость чеха оценивается примерно в 7 миллионов евро.

Напомним, что "Спартак" этим летом усилился рядом футболистов. Это полузащитники Гус Тил, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, а также нападающие Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.