Выборы тренера «Спартака» в «СЭ». Бенитес опережает Лэмпарда

Более суток идет второй этап голосования в проекте «СЭ» «Выбери нового тренера «Спартака». Доменико Тедеско уйдет по окончании сезона, и уже сейчас нужно думать о преемнике. Ведь руководство клуба уже озвучило задачу — выиграть чемпионство в год столетия клуба, то есть в следующем сезоне. Мы предложили читателям помочь «Спартаку» выбрать тренера.

Позади 1/16 финала, в которой отсеялись 16 претендентов, в самом разгаре 1/8 финала. Уже наметились фавориты и аутсайдеры. А в одной из пар — почти равное противостояние.

Ты еще можешь повлиять на результаты выборов оптимального, по мнению болельщиков, тренера красно-белых. В 1/8 финала голосование продлится до 17 марта 12.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/4 финала.

Нажимай сюда и выбери нового тренера «Спартака»