Ларссон после повреждения в игре с «Динамо» готовится к матчу против «Урала»
14:32
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон готовится к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщает официальный Twitter клуба.
«В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу «Спартак» — «Урал», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне 23-летний швед провел 22 матча за «Спартак», в которых забил 10 голов и сделвл 8 результативных передач.
У нас для вас хорошие новости! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021
В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к #СпартакУрал ? pic.twitter.com/rGiX7Hrl6Z
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