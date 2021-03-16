РПЛ
Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ларссон после повреждения в игре с «Динамо» готовится к матчу против «Урала»

14:32
Теги:

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон готовится к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщает официальный Twitter клуба.

«В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу «Спартак» — «Урал», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 23-летний швед провел 22 матча за «Спартак», в которых забил 10 голов и сделвл 8 результативных передач.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...