Ларссон после повреждения в игре с «Динамо» готовится к матчу против «Урала»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон готовится к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», сообщает официальный Twitter клуба.

«В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу «Спартак» — «Урал», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 23-летний швед провел 22 матча за «Спартак», в которых забил 10 голов и сделвл 8 результативных передач.