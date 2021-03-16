Педро Роша тренируется с основой «Спартака»

Бразильский форвард «Спартака» Педро Роша проводит тренировки с основным составом команды. Об этом «СЭ сообщил глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Ранее «Спартак» отзаявил Рошу после покупки у «Аякса» Квинси Промеса. Бразилец был переведен в «Спартак-2», за который провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

26-летний бразилец вернулся в московский клуб в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

(Севастиан Терлецкий)