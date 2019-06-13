Вячеслав Барик сравнил дело Кокорина и Мамаева с делом Голунова

Адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита"Александра Кокорина прокомментировал "СЭ" сегодняшнее заседание в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда.

Мосгорсуд сегодня отменил приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. При этом срок их наказания сохранен.

- Все сделано для того, чтобы сначала заключить подзащитных под стражу, а затем – дать им реальный срок, - отметил барик. - Они не должны были и дня провести под стражей и, тем более, в колонии по их фактической категории преступлений. Мы в очередной раз убедились в проблемах с правосудием. На днях был инцидент с прекращением несправедливо возбужденного уголовного дела (в отношении Голунова) . Неужели мы всем миром должны выходить на улицы, чтобы суд применял закон, а МВД руководствовались законом, а не желанием и общественным мнением? Сколько таких безвинно осужденных и взятых под стражу.

Александр Кокорин и его брат Кирилл ранее получили 1 год 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий 8 мая были признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!