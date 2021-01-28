Второй сбор «Ростова» начнется 1 февраля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча против «Марбельи» (3:1). Команде предстоит еще одна восстановительная вечерняя тренировка, после чего футболисты смогут отдохнуть три дня. Вторая часть сборов начнется 1-го февраля.

— Норманн и Глебов впервые появились на поле в этом году. Как оцените их состояние?

— Состояние было понятно без игры. Поэтому и сыграли оба по половине тайма. На большее пока они не готовы, но это нормально, — приводит слова тренера сайт ростовчан.

— Замена Хасимото планировалась или что-то произошло?

— Не планировалась, он почувствовал дискомфорт. Мы решили, что нет смысла рисковать и провели замену.

— Первый сбор завершен, подведите итоги. Удалось сделать то, что планировали?

— Почему нет? Если была бы плохая погода и поля, как иногда бывает в Турции, то можно было бы об этом говорить. Здесь созданы все условия, поэтому нужно только работать. Естественно, мы все сделали, что хотели.

— Впереди у команды выходные. Сколько их будет и как команда их проведет?

— Как футболисты хотят — так и будут проводить. Три дня отдых и 1-го февраля опять собираемся. Пусть сами решают что будут делать. Другое дело, что в Испании сейчас строгие правила, никуда выехать нельзя. Будут находиться здесь, особо заняться нечем, к сожалению, для них. Но такие условия, весь мир сейчас так живет, поэтому грех жаловаться и нам.